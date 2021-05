La Scuola Media San Giulio di Castellanza, organizza il

San Giulio Summer Camp 2021

che si terrà a partire dal 14 giugno per quattro settimane presso la sede della scuola, in via G. Brambilla a Castellanza.

Sarà rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni e si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00.

Ogni settimana verrà sviluppato un tema differente, tra giardinaggio, apicoltura, falegnameria e agraria, con workshop creativi, formativi e connettivi con la natura, il verde, il design e la scienza.

Una volta a settimana saranno invitati ospiti “tematici” ed organizzate visite didattiche a realtà del territorio. Spazio quotidiano dedicato allo svolgimento dei compiti e ad attività in lingua inglese, momenti di socializzazione libera e pratica di sport.

La iscrizioni sono aperte

Tariffe settimanali, plurisettimanali, part-time e giornaliere, per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie.

Per ricevere maggiori informazioni scrivete a segreteria@fermi- castellanza.com

Il campus partirà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Posti limitati e attività che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa COVID.