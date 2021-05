Scontro all’incrocio all’ingresso di Cajello

Incidente stradale all’ingresso del quartiere di Cajello di Gallarate, all’incrocio tra via Campo dei Fiori, via Maroncelli e via per Besnate: due auto hanno cozzato violentemente, intorno alle 19.45.

L’impatto ha provocato danni ai veicoli, anche se per fortuna non ci sono stati feriti.

L’incrocio è piuttosto noto come punto pericoloso, per ragioni di visibilità e conformazione: negli ultimi giorni è stato modificato con l’aggiunta di un nuovo cordolo spartitraffico all’uscita da via Maroncelli.

Già nella giornata di martedì si era registrato un incidente allo stesso incrocio.

Un altro incidente tra due auto si è registrato poco prima delle 18 in via Curioni, dietro i binari della ferrovia: il sistema Areu-118 ha soccorso due uomini di 38 e 64 anni, una donna di 45 e una di 71 (nessuno è in gravi condizioni).