Skorpions-Frogs in campo a Masnago in un derby che sa di storia

È una partita che profuma di storia quella in programma sabato pomeriggio (15 maggio si comincia alle ore 18,30) allo stadio “Franco Ossola” di Varese. Di fronte, per un match valido per il week 5 del campionato di football di Seconda Divisione, i padroni di casa degli Skorpions Varese e gli ospiti, i Frogs Legnano.

Una partita che mette di fronte due franchigie che hanno partecipato in maniera molto attiva alla ormai ultraquarantennale epopea del football americano nel nostro Paese (i Frogs hanno in bacheca anche 6 scudetti e un titolo europeo nel 1989) e che oggi si ritrovano nella seconda serie nazionale, nello stesso raggruppamento (il gruppo B).

Il pronostico della vigilia pende dalla parte della squadra di coach Nick Holt che arriva all’appuntamento di Masnago forte di due vittorie e zero sconfitte, l’esatto opposto dei Frogs che sono stati battuti nettamente sia dai Daemons sia dai Lions e sono ancora alla ricerca dei primi punti. Varese deve però evitare cali di concentrazione per guardare con curiosità alla sfida tra Cernusco e Bergamo dalla quale uscirà la prima inseguitrice dei rossoargento.

Nota statistica: gli Skorpions sono una delle cinque squadre ancora imbattute insieme ai Giaguari Torino (girone A), ai Vipers Modena (C) e all’accoppiata del girone D formata dai Mastini Verona e dai Saints Padova. Con zero vittorie, oltre ai Frogs, ci sono invece i Red Jackets Sarzana e le Aquile Ferrara.