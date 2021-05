Torna il bello, ma resta il freddo

«Correnti occidentali raggiungono la regione Padano-Alpina per tutta la settimana. Afflusso di masse d’aria umida e fresca. Tempo variabile con schiarite soleggiate alternate a passaggi nuvolosi. Temperature in diminuzione».

È la foto del meteo per questa settimana offerta dal Centro geofisico prealpino: se il cielo grigio degli scorsi giorni forse non si vedrà più, le temperature rimarranno abbastanza basse ancroa per qualche giorno. (foto Laura Olivas)

Per lunedì ben soleggiato su tutta la regione. Foschia all’alba sulla pianura. Asciutto. Temperature in calo, ancora mite durante il giorno, fresco la notte. Martedì sarà una giornata in parte soleggiata, ma con formazione di nubi alte e di qualche cumulo. Asciutto o qualche rovescio in montagna. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 5 e giovedì 6 maggio: parzialmente soleggiato su pianura e Prealpi. Più nuvole sulle Alpi con isolati rovesci. Temperature senza variazioni.