Tre squalifiche per il Varese: due giornate ad Aprile, una per mister Rossi e Quitadamo

Tre cartellini rossi sono stati mostrati ai tesserati del Varese nel corso della gara di domenica, pareggiata 2-2 contro la Castellanzese. Mister Ezio Rossi, uno dei tre “colpiti” dalle espulsioni, aveva commentato a fine partita: «L’arbitraggio non ha inciso sul risultato ma ci condiziona per la gara di domenica prossima, considerando che contro il Gozzano ci mancheranno due difensori».

Ecco quindi le decisioni del giudice sportivo: all’allenatore è stata comminata una giornata di squalifica “Per proteste nei confronti dell’arbitro”, e salterà la trasferta di Gozzano anche Gabriele Quitadamo, espulso per doppia ammonizione.

Discorso differente per Giancarlo Aprile, al quale è stato mostrato il cartellino rosso quando era in panchina; il difensore centrale è stato fermato per due giornate e salterà quindi la sfida in programma allo stadio “D’Albertas” di domenica 16 maggio e il turno infrasettimanale di mercoledì 19 contro. il Borgosesia. Sul comunicato ufficiale la giustificazione è stata: “Calciatore in panchina, scagliava con forza un pallone all’indirizzo di un calciatore avversario senza colpirlo”.