Varese – Castellanzese 2-2, il commento dei mister: “Bella gara, giusto il pari”

Termina 2-2 al “Franco Ossola” tra Varese e Castellanzese una gara che si è sbloccata nella ripresa e ha regalato emozioni e gol. Al termine della sfida i due allenatori si dicono soddisfatti della prestazione delle relative squadre.

Ezio Rossi, mister del Varese, parte dalla sua espulsione: «L’arbitraggio non ha inciso sul risultato ma ci condiziona per la gara di domenica prossima, considerando che contro il Gozzano ci mancheranno due difensori. Riguardo alla partita il rammarico è per il primo gol subito, che poteva essere evitato. Per il resto è per noi un buon punto, il risultato credo sia giusto, la prestazione c’è stata. A un certo punto sembrava che la Castellanzese avesse paura, questo è un bel segnale per noi. Non abbiamo partite semplici da qui alla fine del campionato ma la squadra sta dimostrando un grande spirito di sacrificio. Stiamo stringendo i denti dopo le tante avversità. Sentiamo vicini i tifosi, i cori li sentiamo e ci aiutano».

Achille Mazzoleni, tecnico della Castellanzese: Prendiamo bene questo pareggio dopo la sconfitta impensabile contro il Borgosesia. Oggi ho trovato un Varese motivato e ben messo in campo. Soprattutto nel primo tempo non volevamo prendere gol e quindi siamo stati più attendisti per non perdere un’altra partita. Abbiamo comunque concesso poco e la preparerei ancora così. In svantaggio si sono riviste le nostre capacità e perché siamo là davanti. Fusi è un giocatore molto importante per noi, sa fare tante cose, oggi ha fatto la mezzala ma è capace di giocare un po’ dappertutto. Si sta togliendo soddisfazioni importanti per lui e ha modo di aiutarci ancora per arrivare in alto».