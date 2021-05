Vaccini con il contagocce e la campagna di maggio rallenta

Trentamila prime dosi e 47.000 seconde, per un totale di 77.000 vaccini effettuati ieri, mercoledì 19 maggio. La campagna vaccinale lombarda ha rallentato il suo ritmo, come richiesto dalla struttura commissariale che assegna quotidianamente gli obiettivi nazionali. La quota rappresentata dalla Lombardia si mantiene fissa sul 17% del totale, somma, però, che risente della disponibilità dei vaccini. E il mese di maggio non è stato molto ricco.

Ieri il totale in Italia delle dosi inoculate è stato di 450.880 , quasi il 10% in meno degli obiettivi fissati dal Generale Figliuolo cioè esattamente quel 10% totale che manca anche alla Lombardia. In altre regioni, il calo è stato decisamente più pesante come in Puglia dove la capacità si è ridotta di quasi un terzo, in Veneto che ha eseguito il 28% in meno, l’Emilia Romagna meno 28,2% e la Basilicata che ha ridotto del 37% la propria azione.

Dal 6 al 12 maggio, la nostra regione ha rosicchiato qualche punto alla media assegnatale raggiungendo il 18% invece del 17% con picchi toccati tra il 10 e il 13 maggio sempre al di sopra della media ( più di 86.000 dosi): lunedì 17 maggio il record di 94.000 vaccini che hanno costituito un quinto delle dosi di tutta Italia. Sono soprattutto le domeniche a rallentare la corsa della Lombardia, per permettere di ristabilire l’equilibrio con gli approvvigionamenti dei vaccini: domenica 9 maggio sono state effettuate 69.386 dosi ( che hanno comunque rappresentato il 18,2% del totale nazionale) mentre domenica 16 ne sono state fatte 68.401. Nella settimana tra il 13 e il 19 maggio la Lombardia ha eseguito in media il 17% del totale italiano, raggiungendo il suo target ma con 4 giorni su sette al di sotto dell’obiettivo di 85.000 dosi.

Tra la seconda e la terza settimana di maggio sono circa 20.000 le vaccinazioni in meno effettuate.

Nella serata di ieri sono state aperte le prenotazioni per i 40enni e dal prossimo 27 maggio saranno coinvolti i trentenni.

I vaccini dovrebbero arrivare, finalmente, in quantitativi adeguati, per accelerare da inizio giugno.