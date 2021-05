Varese – Castellanzese, l’inedito derby al “Franco Ossola”

Derby inedito sa un po’ di ossimoro, eppure la sfida tra il Varese e la Castellanzese si giocherà per la prima volta in assoluto al “Franco Ossola”. La storia delle due società si è intrecciata solo negli ultimi anni e non è mai capitato che i neroverdi si presentassero a Masnago – due anni fa in Eccellenza si giocò al “Chinetti” di Solbiate Arno – in vesti ufficiali. L’appuntamento è per domenica 9 maggio (ore 16.00) con le due squadre che arrivano con posizioni di classifica e umori opposti.

Il Varese è in lotta per la salvezza ma arriva da una buona striscia positiva che ha portato sette punti nelle ultime tre partite. Di segno opposto il morale in casa Castellanzese, che è ancora a un punto dal primo posto ma che ha infilato due sconfitte di fila – separate però dalla lunga pausa del campionato – e subito la bellezza di 11 gol in due partite. Ha quasi del clamoroso l’ultimo ko, il 7-3 subito al “Provasi” dal Borgosesia. Per concentrarsi al meglio in vista della gara del “Franco Ossola”, la società neroverde ha deciso di chiudersi in silenzio stampa.

Ha parlato invece l’allenatore del Varese Ezio Rossi, anticipando quale sarà la trama della gara: «Sarà una giostra. Non mi aspetto di giocare bene ma voglio una squadra concreta, brutta ma che faccia risultato. A vedere gli ultimi loro risultati e le ultime loro partite bisogna avere il coraggio di attaccarli perché hanno un potenziale straordinario in attacco. Se li aspetti ti fanno male, non è solo Chessa, è tutto il reparto».

Per i biancorossi tornerà a disposizione Giulio Ebagua dopo aver scontato i tre turni di squalifica, mentre i neroverdi si affideranno ancora una volta al loro leader tecnico, Mario Chessa, che con la tripletta al Borgosesia ha raggiunto quota 28 gol in 30 partite di campionato.

