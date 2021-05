Imbarcata Castellanzese, il Borgosesia vince 7-3

C’è quasi da non crederci, leggendo il risultato della gara tra la Castellanzese, seconda in classifica nel Girone A di Serie D, e il Borgosesia, formazione in lotta per evitare la retrocessione.

Eppure il campo – il “Provasi” in questo caso – non mente: i neroverdi sono stati sconfitti con un risultato che ha del clamoroso: 7-3.

Dopo la pausa per consentire i recuperi, tornava in campo oggi, mercoledì 5 maggio, il campionato e la Castellanzese tornava a disputare una gara ufficiale dal 18 aprile. Sulla carta sarebbe dovuta essere una gara abbordabile per i ragazzi di mister Mazzoleni, che in questo finale di campionato si giocano la promozione in Serie C, invece il pronostico è stato ampiamente ribaltato. Larghissima vittoria per il Borgosesia e per i neroverdi resta da salvare solo la tripletta di Chessa, che sale così a quota 28 gol in 30 gare disputate.

Domenica 9 maggio la Castellanzese sarà ospite del Varese al “Franco Ossola”. Non il miglior viatico per una delle gare più attese della stagione.

CASTELLANZESE 3-7 BORGOSESIA (2-3)

Marcatori: pt 7’ Chessa (C), 11’ Bramante (B), 20’ rig. Chessa (C), 24’ Baiardi (B), 39’ Corigliano (B); st 8’ rig. Bramante (B), 21’ Aloia (B), 22’ Chessa (C), 27’ Bramante (B), 46’ Aloia (B)

CASTELLANZESE (3-5-2): Indelicato; Negri (13’ st Manfrè), Alushaj, Talarico; Fusi (24’ st Tagliamonte), Bigotto (13’ st Corti), G. Perego (32’ st Chilafi), Mecca, Ghilardi; Colombo (40’ st Gazzetta), Chessa. A disposizione: Cirenei, Marchio, Molinari, A. Perego. All. Mazzoleni.

BORGOSESIA (4-4-2): Galli; Iannacone, Vecchi, Bajic, Baiardi (37’ st Cortinovis); Monteleone (32’ st Bernardo), Corigliano, Gerace (23’ st Matera), D. Perego; Bramante (44’ st Areco), Rivi (16’ st Aloia). A disposizione: Barlocco, Menga, Beretta, Mora. All. Rossini.

Arbitro: Di Renzo (Pasqualetto – Almanza)

Ammoniti: Ghilardi, Bajic, Vecchi, Gerace.

Recupero: pt: 0’; st 5’.

Classifica: Pont Donnaz 59 punti; Castellanzese 58; Gozzano*** 57; Bra* 55; Caronnese e Folgore Caratese 49; Legnano e Sestri Levante* 47; Sanremese** 46; Casale, Imperia e Lavagnese 43; Derthona* 36, Arconatese 35; Chieri** 34; Varese* e Saluzzo* 30; Vado 26; Borgosesia* 24; Fossano* 18. *1 gara in meno