Vendere casa online: guida completa

Vendere casa è un procedimento che richiede una buona dose di pazienza e dedizione. Solitamente, per raggiungere questo obiettivo sono necessari diversi mesi. Pubblicare un annuncio online è sicuramente un passo essenziale per poter riuscire a piazzare il proprio immobile. Seguendo i consigli di questa guida sapremo esattamente come fare.

Scegliere dove pubblicare

Innanzitutto dovremo scegliere una piattaforma affidabile che viene consultata da un buon numero di potenziali compratori. Una di queste è www.offrocasa.com, che permette di pubblicare in maniera del tutto gratuita e per un periodo di tempo illimitato il proprio annuncio.

Attenzione alle foto

Una volta che avremo scelto dove pubblicare il nostro annuncio, dovremo concentrarci sul COME farlo. Un primo aspetto degno di nota riguarda le fotografie. La maggioranza degli utenti trascorre ben ¾ del proprio tempo mentre naviga nel nostro annuncio sulla galleria fotografica. È chiaro quindi quanto le fotografie siano importantissime nel favorire il processo decisionale del potenziale acquirente.

Queste devono essere di buona qualità, non sfocate e ben illuminate. Piuttosto che fotografare da diverse angolazione sempre le stesse cose, inseriamo foto che mettano in risalto dettagli di diverso genere. Non sarebbe male contattare un fotografo professionista per questo compito.

Il titolo

Il titolo dell’annuncio dovrebbe esprimere in maniera sintetica ed accattivante le caratteristiche principali, i punti forti del nostro immobile. Dal titolo le persone capiranno se vale la pena aprire o meno l’annuncio. Un titolo del genere potrebbe essere “ampio bilocale con giardino a due passi dal mare”. In questo sintetico annuncio abbiamo espresso la caratteristica principale della casa, e cioè il fatto che si tratta di un bilocale, specificando nello stesso tempo che si tratta di stanze piuttosto ampie. Inoltre non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di mettere in evidenza la presenza di uno spazio verde e della vicinanza dell’immobile con il mare.

Descrizione dettagliata

A questo punto possiamo passare alla descrizione vera e propria. I lettori sono alla ricerca di annunci dettagliati, che contengano gran parte delle informazioni di cui avranno bisogno. Queste devono contenere sicuramente la superficie, il numero delle stanze, i lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti, le migliorie sul piano energetico, etc.

Non limitiamoci a fare una descrizione tecnica della casa, ma mettiamo in risalto i dettagli che la differenziano, quello che la rende davvero unica. Questi dettagli possono riguardare la casa stessa ( la presenza di un giardino, le finiture di pregio, la presenza di finestre isolanti ) o la posizione relativa ad un punto di interesse ( vicino al centro storico, ad un parco, ad un centro commerciale ).

E’ possibile ottenere anche una pianta catastale che rende chiara l’idea della disposizione delle stanze. Ottenere una certificazione del genere con largo anticipo rispetto all’inizio di una trattativa ci permetterà di correggere eventuali irregolarità.

Stabilire un prezzo equo

Per quanto riguarda il prezzo, è necessario capire che questo deve essere oggettivo, e che non può essere stabilito in base al valore affettivo. La consulenza di un perito è la scelta migliore per ottenere una valutazione giusta e per non postare un prezzo fuori mercato, che renderà impossibile la vendita.