Villa Montevecchio si tinge di lilla contro la fibromialgia

Villa Montevecchio l’8 maggio si tinge di rosso per la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Mentre il 12 maggio sarà la volta del lilla contro la fibromialgia.

La villa neogotica di Samarate sempre più spesso è illuminata con colori particolari in occasione delle Giornate mondiali, per iniziativa della Fondazione (in liquidazione) che gestisce gli spazi.

Il prossimo appuntamento è proprio quello di sabato 8 maggio, con il colore rosso che richiama esplicitamente la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in aggiunta alla bandiera bianco-rossa che sventola nei municipi della zona questa settimana.

L’altro appuntamento è il 12 maggio, con l’adesione alla giornata contro la fibromialgia promossa dal Comitato Fibromialgici Uniti, che sta lavorando per far conoscere questa patologia e togliere dall’isolamento i malati in tutta Italia, anche attraverso questa iniziativa simbolica.