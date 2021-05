“Vodka”, l’inedito della giovane luinese Noemi Cappello

«Il mio singolo ‘Vodka’ posso definirlo come l’inizio di un nuovo percorso, ora ho le idee più chiare su chi voglio essere e sulla strada che voglio intraprendere”, esordisce così Noemi. Noemi Cappello, classe 2000 e in arte ‘Noe’ è nativa della piccola cittadella di Luino che affaccia

direttamente sul Lago Maggiore.

Il 14 maggio è uscito il suo nuovo inedito “Vodka” che parla di una giovane spensieratezza e libertà. Un singolo che vuole essere di ispirazione a chi ha voglia di ricominciare, di sentirsi vivo e senza limiti. «Per chi, come me, vorrebbe vivere in eterno in quegli attimi di felicità», racconta Noemi.

Il testo e la voce sono di Noe mentre l’arrangiamento musicale sono stati affidati a Exynos ( Giovanni Mozzillo). La traccia audio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il 18 maggio è uscito anche il videoclip su Youtube, realizzato da Luca Frustaci.

Noemi ha la musica dentro fin da quando era piccola e crescendo ha capito che quella sarebbe stata la sua strada:« All’età di 12 anni iniziai a prendere lezioni di pianoforte e a 15 quelle di canto. In quel periodo dell’adolescenza però facevo più fatica ad espormi musicalmente, forse per la paura di essere giudicata, ma con il passare degli anni ho iniziato a credere sempre di più in me stessa, lavorando sodo ad ogni mio progetto e migliorando di volta in volta. Ad oggi sono contenta di essere riuscita in qualche modo ad uscire da quella mia insicurezza in cui ero racchiusa».

Dopo aver vinto nel 2019 il Contest “aw lab is me”, votata dai giudici Big Fish Jake la furia e Cadi Rodriguez, esce il singolo “Incancellabile”, prodotto da Big Fish e distribuito da Sony Music in collaborazione con Aw lab., seguono diversi inediti tra cui “In questa notte”, “Ci rincontreremo” fino ad arrivare al nuovo singolo “Vodka”, uscito il 14 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Il sogno per Noemi non finisce qui, sono tanti e ambiziosi i progetti che ha in cantiere: «Per il mio futuro spero di realizzare il mio sogno, vorrei vivere di musica e poterne fare un vero e proprio lavoro. Vorrei far arrivare la mia musica a più persone possibili. Sono molto contenta del riscontro che sta avendo vodka, mi hanno scritto tantissime persone e sono felicissima che stia piacendo» conclude Noe.