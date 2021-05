“Una voragine sulla strada a Casciago, il casco mi ha salvato la vita”

Una vera e propria voragine sulla strada statale 394 a Casciago, pericolosa per chi va in bicicletta, ma anche per le sospensioni delle auto e soprattutto per i motociclisti.

Il nostro lettore Mattia Miele ci ha rimesso il sopracciglio, medicato con 6 punti di sutura in ospedale. Ecco il suo racconto.

«La voragine è in via Matteotti all’altezza del civico 90: stava quasi per ammazzarmi ieri mattina (lunedì 17 maggio), me la sono cavata con sei punti sul sopracciglio ed escoriazioni varie su braccia, mani e gambe….- spiega -. Ma io dico, si può avere delle voragini del genere? Io non l’ho vista perché era coperta dall’ombra delle piante, e a me è andata bene perché avevo anche il casco, come sempre, che mi ha salvato la vita. Ma ho rischiato davvero grosso!».

Il tratto è di competenza di Anas. Il sindaco di Casciago Mirko Reto allarga le braccia: «Abbiamo segnalato più volte il problema e richiesto un intervento per sistemare l’asfalto, anche dopo l’incidente di ieri mattina, ma sembra complicato farsi ascoltare». Il nostro lettore contatterà la società del Gruppo FS, inviando video e foto per sollecitare interventi e denunciare quanto gli è accaduto.