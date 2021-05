I voti del Varese: attacco anestetizzato ma la difesa regge

Il Varese pareggia 0-0 in casa dell’Arconatese al termine di una gara senza tante emozioni con le difesa che fanno decisamente meglio degli attacchi. Anche nel Varese a ricevere i voti migliori sono i tre di difesa mentre in avanti manca qualcosina.

LE PAGELLE

SIAULYS 6,5: Nessuna parata ma sulle uscite questa volta non tradisce

MAPELLI 6,5: Altra buona prestazione del pacchetto arretrato, lui ci mette anche questa volta tanta grinta

APRILE 6,5: Sempre più nel centro di questa squadra, uno dei punti di forza del Varese in questo momento

PARPINEL 6,5: La stanchezza inizia a farsi sentire ma è sempre sul pezzo

QUITADAMO 6,5: Sulla destra è bravo a spingere ma dà anche una bella mano alla retroguardia

CAPELLI 6: Oggi trova meno spazi, un po’ per merito degli avversari

DISABATO 6: Fa il playmaker davanti alla difesa, ruolo inedito in questa stagione ma che svolge con la consueta personalità

BEAK 6: Risponde ancora presente da titolare. Tanta corsa, fosforo per la mediana biancorossa

PETITO 6: Meglio il copertura che in fase di spinta, un po’ come il Varese nel primo tempo

Nicastri 6: Dietro è attento, davanti si fa notare con un paio di scambi interessanti

MINAJ 5,5: Una discesa a tutta velocità nel primo tempo poi poco altro, marcato bene dalla difesa oroblu

Aiolfi 6: Entra con la consueta faccia tosta

BALLA 5,5: La voglia non gli manca, è l’esecuzione che non sempre è precisa. Si innervosisce e perde lucidità nella ripresa

Otelè 5,5: Non riesce a trovare soluzioni e si intestardisce. Ci prova anche dalla lunga ma non è giornata