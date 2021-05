Il Varese non punge: 0-0 con l’Arconatese

Un Varese contratto si scontra nell’organizzata Arconatese e ne esce uno 0-0 dalle poche emozioni ma che porta nelle tasche delle due squadre un punto comunque utile per la corsa salvezza. Gara chiusa, senza lampi, che ha visto le difese avere la meglio sui pigri attacchi di giornata. Anche nel finale di gara, con l’espulsione del difensore oroblu Bianchi al 36′, Disabato e compagni non trovano gli spazi giusti per andare in fondo e trovare il colpo da tre punti.

Se il punto è comunque utile, i risultati sugli altri campi non dicono bene ai biancorossi. Vince il Fossano, pareggia il Vado e il Borgosesia dilaga 7-3 contro la Castellanzese, prossima avversaria del Varese domenica 9 maggio al “Franco Ossola”.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese arriva da due belle vittorie che hanno portato i biancorossi in corsa per la salvezza diretta. L’obiettivo è quello di non fermarsi e cercare altri punti anche contro l’Arconatese, che invece non gioca dal 18 aprile e deve recuperare in fretta il ritmo partita per evitare a sua volta di infangarsi nella zona calda. Mister Ezio Rossi torna in panchina dopo le due giornate di squalifica e prosegue con la difesa a tre schierando dal primo minuto Disabato a centrocampo, affiancato da Beak, mentre in avanti punta ancora su Capelli – 4 gol nelle ultime 4 gare – alle spalle di Balla e Minaj. Gli oroblu di Giovanni Livieri rispondono con un 3-4-2-1 con Pavesi e Santonocito alle spalle di Albini.

PRIMO TEMPO

Parte meglio l’Arconatese, che al 3′ si rende pericolosa con un’azione caparbia di Pavesi, la palla arriva ad Albini che spara alto da buona posizione. La risposta del Varese arriva al 7′ con una discesa di Minaj sulla destra ma Ientile è bravo a intercettare l’assist in area per Balla. L’Arconatese è però più più intraprendente mentre il Varese difende con ordine ma è più contratta in avanti. Capelli al 20′ prova a svegliare i biancorossi ma dopo lo scambio con Balla calcia male mandando lontano dai pali. I biancorossi sembrano prendere fiducia e al 27′ arriva la prima vera occasione: lancio di Capelli per Minaj che si libera in area ma calcia alto di un metro. È però una fiammata isolata, la gara continua a regalare poche emozioni e all’intervallo il risultato è ancora 0-0.

RIPRESA

Mister Rossi all’intervallo cambia Petito con Nicastri ma non cambia modulo, mentre Livieri schiera Pastore per Gatelli ma retrocede in difesa Menegazzo. La gara però rimane bloccata e continua a regalare poche emozioni. Uno dei pochi lampi arriva al 26′ ed è di marca biancorossa: Capelli lancia Nicastri a sinistra, cross basso che crea scompiglio in area oroblu, arriva ancora Capelli che calcia da buona posizione ma trova una deviazione che manda in angolo. Al 36′ l’Arconatese rimane in 10 per l’espulsione diretta di Bianchi, reo di aver rivolto qualche parola di troppo all’arbitro e il Varese ha la possibilità di chiudere sfruttando la superiorità numerica. Nel finale però, nonostante la voglia, i biancorossi non trovano varchi nella difesa oroblu e al termine dei 4′ di recupero il risultato è ancora sullo 0-0. Un punto a testa.