Ezio Rossi si prende il punto: “Pareggio giusto”

Un punto in classifica per il Varese, frutto dello 0-0 sul campo dell’Arconatese. Al termine della sfida l’allenatore biancorosso Ezio Rossi si prende volentieri il risultato: «Credo sia stato un pareggio giusto. Non dimentichiamo che siamo alla sesta partita in 18 giorni, qualcosa paghiamo in termini di energia e siamo sempre di meno. Oggi eravamo in 18, speriamo di essere 19 domenica. Teniamo duro, è stata la classica partita di uno scontro diretto per la salvezza: poco gioco, tanto agonismo e palloni sporchi».

«Nel primo tempo – prosegue Rossi – potevamo far meglio, ma in questo momento dobbiamo solo sperare che non si faccia male nessuno. Balla rientrava dopo 2 mesi con pochi allenamenti nelle gambe, era alla prima partita che faceva e dovrà allenarsi giocando. Dobbiamo centellinare le forze. Di positivo c’è la tenuta della difesa».