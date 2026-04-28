La “Busto di sera” diventa più grande: pronto il percorso sui 10 chilometri

La “Busto di Sera” – gara podistica di Busto Garolfo – guarda al 2026 con una novità importante: il percorso più lungo per i runner passa da 8 a 10 chilometri, segnando un ulteriore passo nella crescita della manifestazione senza perdere il suo carattere inclusivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio al Campo sportivo comunale “Roberto Battaglia”, con ritrovo alle 19 e partenza alle 20 per adulti e runner; i bambini fino ai 12 anni partiranno invece alle 19.30 su un tracciato da 800 metri.

Il nuovo percorso da 10 chilometri sarà riservato ai runner, mentre resta confermato quello da 5 chilometri dedicato a famiglie e camminatori. La partenza avverrà dalla pista di atletica e attraverserà gran parte del territorio, in un tracciato che negli anni è diventato simbolo di aggregazione e scoperta del paese. L’arrivo sarà gestito dal gruppo Alpini, con area ristoro e griglieria, affiancate da musica e intrattenimento curati da Radio Open Space e dalla partecipazione di Davide Bogno da Zelig.

La manifestazione, organizzata dalla Running Bustese con il patrocinio del Comune e della Pro Loco, può contare sul sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, di Ccr Insieme Ets, della Protezione Civile e di numerose realtà locali tra associazioni, gruppi sportivi e volontariato. Per il 2026 si amplia anche la rete di collaborazioni sportive, con il coinvolgimento di Bumbasina Run, Sport+, Atletica Casorezzo e Polisportiva Furato.

Evento ludico-motorio a passo libero, la “Busto di Sera” si conferma un momento di incontro aperto a tutte le età, capace di unire sport e socialità. «È molto più di una corsa – spiegano gli organizzatori – ma un’occasione per stare insieme, muoversi e vivere il territorio». Confermata anche la formula accessibile: iscrizione gratuita per under 14 e persone con disabilità, mentre per gli adulti il contributo è di 5 euro (8 euro per la Family Run, 45 euro per gruppi da dieci). Possibile anche l’iscrizione con maglietta ufficiale. Le iscrizioni sono già aperte online e saranno disponibili anche il giorno dell’evento.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, salvo condizioni che compromettano la sicurezza. Con il nuovo tracciato e una rete sempre più ampia di collaborazioni, l’edizione 2026 si presenta come un’evoluzione naturale di un appuntamento che continua a crescere, mantenendo al centro lo spirito di comunità.