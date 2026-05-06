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Gallarate/Malpensa

“Il crowdfunding non è solo raccolta fondi: è costruire comunità”

La raccolta di fondi per le associazioni del territorio: la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate lancia la seconda edizione del Community Funding con il supporto di IdeaGinger e della Federazione Lombarda

Generico 04 May 2026

La BCC di Busto Garolfo e Buguggiate ha presentato la seconda edizione del suo progetto di raccolta fondi a supporto delle associazioni locali. Ospite d’eccezione Marco Giovannelli di VareseNews.

«Questa serata non è il nostro business principale. È il modo in cui siamo una banca diversa». Con queste parole Simone Mantovani, responsabile del progetto per la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, ha aperto la serata dedicata alla presentazione della seconda edizione del Community Funding, l’iniziativa di crowdfunding promossa dalla banca a sostegno delle realtà associative del territorio.

L’appuntamento, ospitato nella sede della BCC, ha riunito decine di rappresentanti di associazioni locali insieme ai vertici della banca, ai referenti di IdeaGinger – la piattaforma di crowdfunding partner dell’iniziativa – e a Elisa Fusaro della Federazione Lombarda delle BCC. Prima di aprire i lavori, Mantovani ha voluto dare la parola a un ospite speciale: Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che ha già al suo attivo tre campagne di crowdfunding lanciate sulla piattaforma.

La testimonianza di VareseNews: “Ci siamo affidati, e quella è stata la scelta vincente”

Giovannelli ha raccontato l’esperienza di Materia Spazio Libero, il centro culturale ricavato da una ex scuola primaria nella frazione di Sant’Alessandro a Castronno, inaugurato il 1° febbraio 2025. «Quando abbiamo aperto quello spazio, la cosa più preziosa che avevamo costruito non erano i quasi 52000 euro raccolti con il crowdfunding », ha detto, «ma una comunità di quasi mille persone».

Le tre campagne di crowdfunding avevano portato oltre settecento sostenitori a partecipare attivamente prima ancora dell’apertura. «Da quella data facciamo un evento al giorno. Siamo arrivati a 340 eventi, e i protagonisti delle serate, degli eventi pubblici, di quelli privati e delle attività dentro Materia sono quasi mille persone. Se andate sul sito materiaSpazioLibero.it e cercate “persone”, vi accorgerete che sono davvero quasi mille».

Il direttore di VareseNews ha tenuto a essere trasparente anche sulle difficoltà iniziali: «Noi eravamo partiti spigolosi. Avevamo dettato noi le regole, avevamo detto: saltiamo la vostra formazione, ve la paghiamo di più, ma fate come diciamo noi. Poi però ci siamo affidati, e quella è stata la scelta vincente. Alessia ci ha guidati, e devo ringraziarla pubblicamente». Il riferimento è ad Alessia di IdeaGinger, l’account che ha seguito tutte e tre le campagne di VareseNews.

«Lanciare una campagna di crowdfunding è la cosa più semplice del mondo», ha concluso Giovannelli. «Il punto è lanciarla con successo. E per questo servono ingredienti precisi: professionisti come IdeaGinger, la disponibilità ad affidarsi, e soprattutto la consapevolezza che l’obiettivo non è economico. È costruire una comunità.»

Il presidente Scazzosi: “1.200 persone coinvolte nella prima edizione”

Roberto Scazzosi, presidente della BCC, ha portato i numeri della prima edizione, che ha superato le aspettative: «Sono stato colpito dal numero dei partecipanti che hanno donato per le associazioni della prima chiamata: circa 1.200 persone. Erano progetti più contenuti, ma vedere 1.200 persone coinvolte in un percorso nuovo per noi è stato straordinario».

Sono state 8 le campagne supportate, con un tasso di successo del 100%, un totale di 98.900 euro raccolti (141% di overfunding)

Scazzosi ha sottolineato come la partecipazione della platea alla seconda serata sia di per sé un segnale: «Ho sempre detto ai miei: non dobbiamo andare noi a cercare le persone. Devono essere loro a capire, grazie anche alla comunicazione che i quotidiani locali ci fanno, che questa è un’iniziativa davvero importante per il territorio».

Generico 04 May 2026

Il direttore Solbiati e il simbolo della melagrana

Il direttore Roberto Solbiati ha scelto un’immagine per spiegare cos’è il credito cooperativo: la melagrana, opera d’arte esposta alle spalle del palco. «Con un solo frutto si possono sfamare più persone. È lo stesso principio: c’è l’iniziativa di un’associazione, di un gruppo di volontariato, che parte da una o due persone e arriva a coinvolgere 1.200 persone. Mi auguro che ci siano sempre tantissime melagrane al mondo.»

Elisa Fusaro (Federazione Lombarda): 13 BCC, 353 campagne, 3,9 milioni raccolti

Elisa Fusaro, referente della Federazione Lombarda delle BCC, ha presentato i numeri complessivi dell’iniziativa denominata a livello regionale “Community Funding”: dal suo avvio tra fine 2022 e inizio 2023, sono 13 le BCC lombarde coinvolte, con 353 campagne lanciate e 3,9 milioni di euro raccolti.

«Quello che ci interessa non è solo la raccolta fondi in sé», ha spiegato Fusaro. «Ci interessa che si attivi la comunità intorno a un progetto. Le associazioni che parteciperanno avranno accesso a un percorso formativo sulla comunicazione digitale, su come si raccolgono fondi online, ma soprattutto su come si raccontano le storie. Perché a pochi quartieri dalla vostra sede c’è qualcuno che ancora non vi conosce. E attraverso una campagna di crowdfunding potete avvicinargli nuovi volontari, nuovi sostenitori. C’è molto di più della raccolta fondi, ed è quello che ci interessa forse ancora di più».

La banca, ha ricordato Fusaro, agirà da moltiplicatore: oltre al percorso formativo, sosterrà economicamente le campagne delle associazioni selezionate. Le realtà presenti in sala sono state invitate a candidarsi per questa seconda edizione.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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