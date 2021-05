Walter Sinapi confermato alla guida del Coni Varese

Tempo di rinnovo delle cariche al Coni di Varese: al ruolo di delegato è stato confermato Walter Sinapi, mentre continueranno a svolgere le mansioni di fiduciari Alberto Bonomi, Luigi Manzo, Bruno Frigeri e Mariangela Casartelli, ai quali si aggiungono Miriam Martinoli, Fabrizio Ranisi ed Ennio Marchesin. Marco Caccianiga avrò ancora il compito di Coordinatore Tecnico per i CAS ed i Corsi didattici ed addetto stampa.

Il comunicato del Coni Varese:

La Delegazione Provinciale Coni di Varese si prepara ad affrontare una nuova stagione sportiva. Archiviati, si spera, i momenti bui della pandemia. Il neo eletto Presidente Regionale Marco Riva si è ufficialmente insediato ed ha validato la nuova compagine al governo dello Sport provinciale. Il ritorno graduale ad una normale attività agonistica, è salutato con grande entusiasmo dalle Società Sportive del nostro territorio ed il CONI Provinciale si pone in prima linea con un roster di tutto rispetto. Alla guida della locomotiva sportiva a cinque cerchi, il confermatissimo Delegato Walter Sinapi, uomo di arco e di Sport, preciso e competente, sostenuto da una squadra di Responsabili di alto livello. Tra i fiduciari, spiccano vecchie conoscenze dello Sport Provinciale quali le Loro Maestà Alberto Bonomi della FIPAV, Luigi Manzo della FIC, Bruno Frigeri della FIDAL, e la Duchessa Mariangela Casartelli della FITARCO. Coordinatore Tecnico per i CAS ed i Corsi didattici ed addetto stampa Marco Caccianiga della FIGC. Buon lavoro, infine, a Miriam Martinoli vicepresidente della FCI, a Fabrizio Ranisi della FISI e ad Ennio Marchesin della FIGS all’esordio come fiduciari CONI, preziose risorse per esperienza e competenza. La Squadra è carica e determinata ad affrontare una stagione sportiva di rilancio e rivincita, disponibile ad essere un aiuto concreto per Federazioni e Società alla ricerca di normalità post pandemia.