Weekend con un po’ di pioggia e neve in montagna

Un weekend all’insegna dell’instabilità. Almeno questo è quel che prevede il Centro Geofisico Prealpino. La giornata con il cielo più cupo sarà oggi, venerdì 21 maggio: sarà parzialmente soleggiato al mattino e nel primo pomeriggio, poi sono previsti passaggi nuvolosi estesi soprattutto in montagna. Rovesci in serata con nevicate sulle Alpi oltre 2000 metri. Le temperature massime sono in calo.

Sabato invece sarà nuvoloso al mattino con rovesci e neve in montagna fino a 1900 metri. Poi asciutto con qualche schiarita. Temperature senza variazioni. Domenica parzialmente soleggiato con passaggi nuvolosi. Possibili rovesci nel pomeriggio e in serata. Temperature ancora piuttosto basse.