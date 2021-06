4 idee per guadagnare dei soldi extra sfruttando le proprie competenze nell’ambito della programmazione

Se siete alla ricerca di idee per intraprendere una carriera che offra ottime possibilità di guadagno e ampi margini d’inserimento in ambito lavorativo, quello della programmazione è un settore che è sempre alla ricerca di figure specializzate con una preparazione di alto livello, in grado di poter ricoprire uno dei tanti ruoli presenti all’interno di questo mondo. Per fare il programmatore non è necessario avere la laurea, ma sarà sufficiente formarsi attraverso corsi specialistici, proprio come quello offerto da aulab, che propone un bootcamp intensivo della durata di 3 mesi caratterizzato da lezioni approfondite e messa in pratica continua dei concetti illustrati dagli insegnanti. Inoltre le percentuali di job placement al termine del corso supera il 95%, quindi ci sono possibilità davvero concrete di essere assunti da una delle tante imprese che si avvalgono di queste figure fondamentali per una società sempre più digitalizzata.

Ma esistono anche altri modi che permettono di guadagnare del denaro extra, se si ha del tempo a disposizione, e che danno la possibilità di sedimentare ancora di più le proprie conoscenze.

Andiamo a vedere quali sono.

1. Lavorare come freelancer

Operare da freelancer, soprattutto nei casi in cui questo tipo di lavoro sia l’unica fonte di reddito, può essere frustrante e demotivante. Questo perché quando ci si iscrive presso una delle tante piattaforme che fungono da punto d’incontro tra domanda e offerta, capire come sfruttare al meglio lo strumento e farsi notare non è la cosa più semplice del mondo. Ma con un po’ di pazienza i clienti arriveranno e in poco tempo si avrà possibilità di creare un portfolio di lavori da poter esibire per attirare nuovi committenti. Questa modalità di lavoro è ottima per chi offre le proprie competenze da programmatore perché le richieste riguardano progetti che possono tranquillamente essere completati in ambito domestico e con la massima flessibilità.

2. Tutor online

Molte persone vogliono imparare i principi del coding ma magari non hanno tempo per frequentare un corso apposito o semplicemente preferiscono delle soluzioni più flessibili. Esistono tante piattaforme che permettono a chi da delle conoscenze in qualsiasi ambito di offrire il proprio contributo a chi necessita di una mano d’aiuto nel proprio percorso di apprendimento. Importante anche in questo caso è costruirsi una reputazione in grado di catalizzare l’attenzione di un numero sempre più consistente di clienti. Si può scegliere in alternativa di creare il proprio canale su YouTube e costruire la propria community attraverso la pubblicazione di contenuti sempre nuovi su tematiche che in grado di produrre visualizzazioni, like e commenti.

Indispensabile, in ambedue i casi, un’attrezzatura che permetta di connettersi senza cadute di segnale e che garantisca la massima fluidità d’immagine e un audio chiaro e pulito.

3. Creazione di contenuti da inserire su un blog

Se la scrittura vi appassiona quanto la programmazione allora potreste valutare la possibilità di creare un blog che tratti l’argomento in tutte le sue sfaccettature. Non si tratta di un impegno di poco conto e bisogna mettere in preventivo che per monetizzare lo sforzo occorreranno tempi piuttosto lunghi, ma il risultato finale sarà senz’altro soddisfacente e potrà aprire nuove porte per future collaborazioni.

Se però pensate che gestire un blog proprio vi porti via troppo tempo, potete comunque scrivere, offrendo però le vostre competenze a chi si occupa di divulgazione in una delle sue tante varianti.

4. Sfide di coding

A prescindere dal vostro livello, partecipare ai contest di coding proposti da tantissimi siti online è sempre una buona idea, in primis perché permette di mettere in pratica le proprie conoscenze e di confrontarsi con gli altri programmatori per ampliare i proprio orizzonti e per stimolare la creazione di nuovi progetti stimolanti. Ma non è tutto. Se si è bravi, ottenere più visibilità per eventuali nuove collaborazioni e lavori futuri, sarà una cosa quasi automatica, e in caso di vittoria si potranno guadagnare dei soldi extra.