Addio a Italo Tosi, per tutti il Pirin del carnevale di Oleggio, scomparso all’età di 70 anni. “Con la scomparsa di Italo il mondo del carnevale e delle tradizioni popolari è un po’ più povero. Perdiamo un amico con il quale abbiamo condiviso momenti indimenticabili, in occasione di eventi e manifestazioni in tutta Italia”. Così Renato e Giusy Sardo, alias Re Biscottino e Regina Cunetta.

“Italo era uno di noi – ricordano i reali novaresi – partecipava alle nostre iniziative e insieme a lui abbiamo preso parte ai carnevali più prestigiosi, da Venezia a Verona, da Parma a Modena, passando per Savona e Loano. Se ne va uno dei simboli più genuini del folclore piemontese. Siamo vicini alla famiglia e a tutta la comunità oleggese, colpita da questa grave perdita”.