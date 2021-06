Al circolo di Capolago torna la giornata del riuso

Il Circolo Operai e Contadini di Varese Capolago continua la sua attività sociale e ambientale, riproponendo la seconda edizione nella loro sede della giornata del riuso e del riciclo, patrocinata dal Comune di Varese, che si terrà sabato 26 giugno dalle 15.30 alle 17.00 al Circolo di Capolago, in via Fè 21.

«Abbiamo patrocinato convintamente questa iniziativa perché le giornate del riuso sono molto importanti, formative, aiutano l’ambiente e creano comunità – ha affermato l’Assessore all’ambiente Dino De Simone – Inoltre è in linea con quanto fatto in questi anni sul tema del riciclo e del riuso. Importante poi che sia organizzata in un quartiere e con il lavoro del circolo di Capolago».

L’evento porta avanti l’obbiettivo di rigenerare materiale informatico – server, computer, laptop, monitor, stampanti, telefoni, toner e altri accessori – non più utilizzati o da smaltire, per riportarli a nuova vita. La particolarità dell’evento di quest’anno sarà l’ampliamento della raccolta anche per abbigliamento, libri, pile esauste e farmaci scaduti.

Per informazioni: cooperativacapolago@gmail.com, telefono 366.9752671