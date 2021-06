Repubblica e democrazia: Anpi in piazza a Gallarate per il 2 giugno

L’Anpi di Gallarate in piazza per il 2 giugno, la Festa della Repubblica. Una presenza per riaffermare il valore fondante dell’antifascismo e della Costituzione come punto di riferimento ideale, nato proprio dal voto del 2 giugno.

Lo ricorda anche la frase scelta per la giornata, una citazione dell’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro: «Ognuno di noi deve sentirsi in ogni momento tutore della Costituzione. Per questo occorre conoscerla, occorre farla conoscere, ma, soprattutto, pensando quanti dolori, quanti sacrifici, quante lacrime, quanto sangue, quanta miseria è costata questa Costituzione, bisogna che ognuno di noi sia capace di amarla».

La Costituzione è figlia di quel voto del 2 giugno: dopo vent’anni di dittatura fascista, per la prima volta tutti gli italiani furono chiamati alle urne.

C’era da scegliere tra repubblica e monarchia, ma anche da votare i candidati all’Assemblea Costituente, che avrebbero scritto insieme appunto la carta fondante della Repubblica.

Per la prima volta votavano anche tutte le italiane maggiorenni (allora la maggiore età era 21 anni), dopo che tra inverno e primavera si erano svolte le amministrative al Nord.

Anpi Gallarate celebra il 2 giugno con le parole Libertà – Repubblica – Democrazia, richiamate anche dalla grafica a cura di Ilaria Mascella.

Il gazebo Anpi sarà in piazza Libertà, nei pressi della farmacia. «Vi aspettiamo numerosi, ma con tutte le cautele previste dalle vigenti normative in tema di contenimento della pandemia» raccomanda il presidente Anpi Gallarate Michele Mascella.