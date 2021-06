Dal 12 giugno i richiami per gli under 60 non saranno fatti con Astrazeneca

«Da domani, sabato 12 giugno, secondo quanto disposto dal Comitato Tecnico Scientifico, le seconde dosi agli over 60 vaccinati con Astrazeneca saranno fatte con lo stesso vaccino. I richiami delle persone under 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca verranno invece effettuate con un altro vaccino».

Lo comunica in una Nota la Dg Welfare della Regione Lombardia ricordando che prosegue con successo la vaccinazione dei lombardi, soprattutto dei giovani.

La Nota precisa inoltre che per i 12/17enni già oggi viene usato solo Pfizer; per i 18/49 anni Pfizer o Moderna; per i 50/59enni Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson; per gli over 60 Astrazeneca o J&J; per i fragili Pfizer o Moderna.

«Tutti i vaccini – conclude la Nota – sono validati da Ema ed Aifa e sono sicuri».

« Già oggi – spiega il direttore socio sanitario dell’Asst Valle Olona Marino Dell’Acqua – davamo indicazione agli operatori di spiegare la situazione dell’imminente decisione del CTS, dando alle persone convocate per i richiami di scegliere se rinviare in attesa di un chiarimento. In questo momento non abbiamo seconde dosi con Astrazeneca all’hub di Malpensafiere ma forniamo vaccini alla Mater Domini di Castellanza dove sono concentrati i richiami per il mondo della scuola. Gli operatori prendevano nota delle persone che preferivano attendere per poterle poi richiamare».

In questi giorni vengono sottoposti a richiamo con Astrazeneca insegnanti e volontari che si erano sottoposti alla prima dose nel marzo scorso. Anche durante quella campagna , il vaccino di Astrazeneca venne momentaneamente sospeso in attesa di un ulteriore pronunciamento da parte di EMA. La decisione ha portato poi a un cambiamento di politica vaccinale preferendo somministrare il vaccino alla fascia più anziana della popolazione, preferibilmente dai 60 anni.