Locatelli: “Astrazeneca sarà raccomandato agli over 60”

L’uso del vaccino AstraZeneca è raccomandato sopra i 60 anni, ma non vietato negli under 60. A chiarire la posizione dell’Italia è stato Franco Locatelli durante la conferenza stampa che si è tenuta al termine del vertice tra governo e Regioni. La decisione è arrivata dopo il responso dell’Ema che ha parlato di un “possibile nesso tra questo vaccino e rare forme di trombosi”.

L’Italia raccomanda quindi il siero del vaccino anglo-svedese solo per chi ha più di 60 anni, sebbene non ci siano elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose per quanti avessero già avuto la prima.

La riunione tra il governo e le Regioni, Comuni e Province, con il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo si è svolta in serata per fare il punto sul piano vaccinale anti-Covid, in particolare sul caso AstraZeneca, specificando che “non ci sono casi di trombosi dopo la seconda dose” e che “da domani potrà essere somministrato anche nella fascia che va dai 60 ai 79 anni”.

“Il piano vaccinale che dà priorità ai più anziani non cambia”, avrebbe assicurato il ministro della Salute Roberto Speranza alle Regioni, come riporta l’Ansa. “Ci mettiamo subito a scrivere la circolare. Bisogna essere chiari e netti”. Il provvedimento “conterrà una raccomandazione di somministrare AstraZeneca sopra i 60 anni, in linea con quanto deciso da altri paesi Ue”, ha aggiunto.