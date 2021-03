AstraZeneca, il verdetto dell’Ema: “Il vaccino è sicuro ed efficace”

Dopo l’approfondimento, l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali sul vaccino AstraZeneca, è giunta ad una conclusione scientifica chiara: il vaccino è sicuro ed efficace, protegge i cittadini contro il Covid con risultati di efficacia sopra il 60% ed anche superiore nel prevenire il coronavirus.

Lo ha reso noto l’Agenzia stessa nel pomeriggio di giovedì 18 marzo, dopo la sospensione del vaccino in diversi Stati europei. Secondo gli studi effettuati, i rischi sono minori rispetto dei benefici. Il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di EMA, dopo aver analizzato tutte le segnalazioni di eventi avversi, ha stabilito che il vaccino non può essere associato all’aumento di eventi tromboembolici. Il comitato ha definito “casi collaterali insoliti” gli eventi che hanno indotto gli stati europei a sospendere le somministrazioni.

Il comitato ha inoltre escluso che ci sia un problema di lotti ma ha raccomandato una maggiore attenzione da parte dei sanitari ai possibili effetti successivi alla vaccinazione e la consapevolezza di alcuni principi precauzionali.

A comunicare i risultati la direttrice di Ema Emer Cooke e Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza).

Il numero di dosi inoculate a fronte degli eventi avversi indicano che non ci siano motivi di non validare la sicurezza. Si eleva comunque il sistema di monitoraggio e i sanitari avranno ulteriori indicazioni sui controlli da eseguire successivamente all’inoculazione. Ulteriori studi targettizati sono partiti e verranno effettuati costantemente. Al momento sono state somministrate 11 milioni di dosi AstraZeneca in UK e 7 milioni in Europa. Astrazeneca, dunque, viene considerato efficace nel 60% e oltre dei casi come misura di contrasto al contagio. Il Comitato continuerà a monitorare per aumentare la fiducia nei vaccini.

«Molti Stati membri stanno aspettando il risultato di questa revisione sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, e hanno indicato che ciò che l’Ema fa dal punto di vista scientifico è molto importante per loro per prendere una decisione su come continuare con le vaccinazioni. Oggi stiamo mantenendo la nostra promessa», ha detto la direttrice dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke.