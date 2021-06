AstraZeneca sceglie come sede l’area Mind di Rho

AstraZeneca, Bio4Dreams e Rold sposteranno le loro sedi nell’area MIND – Milano Innovation District a Rho. Lo ha comunicato oggi, 24 giugno, Lendlease, Gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, dopo aver firmato i primi accordi vincolanti con le tre aziende che occuperanno complessivamente 5.000 metri quadrati nel sito che ha ospitato l’Expo nel 2015.

La notizia è stata accolta con entusiasmo anche dall’amministrazione di Rho che oggi ha effettuato un sopralluogo nel cantiere in grande fermento: «Astrazeneca sarà nostra vicina di casa», ha scritto sul suo profilo facebook l’assessore Valentina Giro esprimendo soddisfazione per l’operazione: «Strano vederlo così vuoto e deserto, senza padiglioni e senza il festoso via vai di visitatori delle giornate dell’Expo, ma allo stesso in fermento, con i cantieri all’opera, le ruspe al lavoro, le tavole di progetto, la riorganizzazione degli spazi».