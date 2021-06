“Attenti ai cuccioli di capriolo, nei boschi tenete i cani al guinzaglio”

Con la linguetta di fuori, tutto concentrato nello sforzo di cercare di restare in piedi sulle zampette instabili. È lo scatto bellissimo pubblicato da Riccardo Lattuada nel nostro gruppo Oggi nel Varesotto.

La foto è davvero molto bella ma il testo lo è ancora di più: “Il piccolo capriolo concentrato nel mantenere l’equilibrio precario durante i primi passi della sua vita.

Ricordo come sempre di non toccarli e se li incontrate allontanatevi, inoltre, almeno in questo periodo i cani teneteli legati al guinzaglio quando girate nei prati e nei boschi”.

Quello di tenere i cani liberi nei boschi non è sempre una buona abitudine, soprattutto se li si lascia liberi di correre e li si perde di vista. Sempre di oggi è un’interessante posta di Marco Colombo, Naturalista e fotografo: nella zona della costa adriatica tra Rimini e Riccione 9 dei 10 piccoli fratini nati quest’anno sono stati uccisi dai cani lasciati liberi dai loro padroni. Teniamoli al guinzaglio come indicato dalla legge.