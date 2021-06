A Baveno arriva la Festa del vino

Go Wine, associazione nazionale con sede ad Alba e che opera a favore della cultura del vino e dell’enoturismo, si presenta per il primo anno a Baveno.

La Festa del Vino è un evento di degustazione che nasce dalla collaborazione con il Comune di Baveno, l’Assessorato al Turismo del Comune di Baveno e altri enti locali: un banco d’assaggio alla presenza diretta di una selezione di cantine del Piemonte, per incontrare il pubblico, proporre all’assaggio vini, raccontare angoli e storie del vigneto piemontese.

«Spero che la Festa del Vino possa essere un evento nel segno della ripresa – dice Marco Sabatella, Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili di Baveno – essendo il primo che organizziamo dopo l’emergenza Coronavirus. Come dicevo al Presidente dell’associazione Go Wine, Massimo Corrado, in fase di organizzazione dell’evento, la Festa del Vino potrebbe diventare un appuntamento abituale per la città di Baveno, che si ripeterà negli anni a venire. Inoltre, la maggior parte delle cantine sono piemontesi e la valorizzazione dei nostri vini è per me un aspetto fondamentale».

«Siamo lieti di questo incontro – dicono da Go Wine – nell’atmosfera di una sera d’estate in una piacevole località. La Festa del Vino a Baveno è un evento che valorizza due fattori: la storia e diversità del vigneto piemontese – con cantine provenienti da aree diverse della regione – e il racconto del vino al pubblico di enoappassionati». Il valore aggiunto di questo evento consiste nella presenza diretta dei viticoltori, che saranno con Go Wine a Baveno per questa nuova esperienza.

Sede dell’evento Piazza Matteotti, alle spalle del Municipio, in un’area interamente pedonale, a pochi metri dalla passeggiata del lungolago. L’ appuntamento è fissato per sabato 3 luglio 2021 dalle ore 18.30 alle ore 23.00; per ragioni di sicurezza, gli ingressi saranno contingentati e su due turni di prenotazione: 18,30-20,45 20,45-23,00.

Partecipano e incontrano il pubblico:

Adriano Marco e Vittorio – Alba (Cn);

Boeri Alfonso – Costigliole d’Asti (At);

Bric Castelvej – Canale (Cn);

Ca ed Curen – Mango (Cn);

Cadia – Roddi (Cn);

Cascina del Pozzo – Castellinaldo (Cn);

Cascina delle Rocche di Moncucco – S. Stefano Belbo (Cn);

F.lli Aimasso – Diano d’Alba (Cn);

Ghera – Molare (Al);

Masseria – Alba (Cn);

L’Autin – Bibiana (To);

Molinetto Carrea – Gavi (Al);

Poderi Moretti – Monteu Roero (Cn).

Programma ed orari

SABATO 3 LUGLIO 2021 – Piazza Matteotti, Baveno.

Ore 18.30: 1° Turno – Banchi d’assaggio alla presenza dei produttori e punto gastronomico

Ore 20:45 2° Turno – Banchi d’assaggio alla presenza dei produttori e punto gastronomico

Ore 23.00: Chiusura delle degustazioni.

Costo della degustazione euro 15,00 (degustazioni illimitate) Riduzione per i Soci Go Wine euro 10,00.

La degustazione sarà gratuita per chi deciderà di associarsi a Go Wine.

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Go Wine – Tel. 0173 364631 stampa.eventi@gowinet.it

Ufficio Turismo e cultura Comune di Baveno – Tel. 0323 924632 info@bavenoturismo.i