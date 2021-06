Biblioteca, possibili disagi nelle prenotazioni

Dal 23 giugno sarà attivo il nuovo portale della Rete Bibliotecaria Provinciale, innovativo sia nella grafica che nei contenuti, un progetto che valorizza il ruolo della biblioteca e dei servizi che offre alla comunità.

Oltre al nuovo portale, retebibliotecaria.provincia.va.it, è stato scelto ed implementato un nuovo software gestionale che sarà utilizzato dalle 130 biblioteche che fanno parte, con i Sistemi Bibliotecari, della Rete Bibliotecaria Provinciale.

Per il passaggio alla nuova piattaforma gestionale nei prossimi giorni anche per gli utenti della Biblioteca di Busto Arsizio saranno inevitabili alcuni piccoli disagi di cui ci scusiamo in anticipo:

• Sono sospese le prenotazioni on line fino al 22.6.

• Dalle ore 18.00 del 19.6 al 22.6 compreso, sono sospesi tutti i servizi bibliotecari.

• Il 21 e il 22 Giugno tutti i servizi al pubblico della Biblioteca sono sospesi. Resteranno aperte e fruibili solo le aule studio.

• Non sarà possibile esportare nel nuovo portale le ricerche e le bibliografie salvate nell’area personale dell’OPAC: si consiglia di estrarle o stamparle.

• Dal 23 Giugno sarà attivo il nuovo portale all’indirizzo: retebibliotecaria.provincia.va.it

Si informa inoltre che, per tutta la prossima settimana, 21- 26 Giugno, potranno verificarsi disservizi e rallentamenti.

Per informazioni : 0331 390380 – biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it.