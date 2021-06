Dal 5 al 30 luglio la Erdis Coop ha in programma il campo estivo

Bimbi d’estate

Il signor Acqua

per bambini da 3 a 6 anni.

Tema

Protagonista di questo libro, scritto da Agostino Taini, è l’Acqua che fa un fantastico viaggio e si trasforma in tutte le stagioni.

D’estate fa divertire grandi e piccini al mare. In autunno si trasforma in una nuvola e viaggia per il mondo. D’inverno con il freddo e il gelo, fa scendere fiocchi di neve. In primavera si scioglie al sole e, allora, saluta le montagne e scorre giù in un gorgogliante ruscello, via via, sino al mare.

Il signor Acqua sarà il personaggio che guiderà l’esperienza, nel corso del suo viaggio estivo. Sarannocreati i contesti di esperienza che permettano ai bambini di diventare soggetti attivi, capaci di fare, di ricordare, di memorizzare, di narrare, di confrontare esperienze, sensazioni, emozioni e pensieri, in una dimensione di scoperta e piacevolezza emotiva.

Allo scopo si prevede la possibilità da parte dei bambini di ripetere più volte la stessa esperienza, una flessibilità nei tempi e un’organizzazione ambientale che permetta loro di sperimentarsi.

Attività

Le iniziative si baseranno sullo scoprire il proprio ambiente di vita in modo fantasioso e magico.

Verranno proposte attività quali:

Attività ludico-motoria, attività di piscina, laboratori creativi;

Laboratorio del signor Acqua

Gite nelle fattorie didattiche

Iscrizioni

modulo che trovate qui e inviarlo in allegato all’indirizzo Le iscrizioni sono aperte dal 14 al 28 giugno 2021. E’ necessario compilare ile inviarlo in allegato all’indirizzo crevarese36@gmail.com

Calendario

Il campo estivo è diviso su due turni, il primo dal 5 al 16 luglio e il secondo dal 19 al 30 luglio.

Orario

L’orario di apertura per l’utenza è regolamentato come segue:

entrata dalle 7:30 alle 9:00

prima uscita facoltativa dalle ore 13.00 alle ore 13.30

seconda uscita dalle ore 17:00 alle ore 17:30

Sede C.R.E.

Presso una scuola dell’infanzia della città di Varese con ampio parco e spazio giochi che sarà comunicata nel corso degli incontri con i genitori.

Tariffa di partecipazione

La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti e le merende, del pullman per la gita (una a turno) e piscina aperta (2 volte per ciascun turno), della visita guidata e dei laboratori, di una maglietta e di un cappellino di rappresentanza

Euro 120 a settimana, per una o due settimane

Euro 110 a settimana per tre o più settimane

riduzione del 10% per più di una sorella/fratello

Modalità di pagamento

In un’unica soluzione entro la settimana antecedente ogni inizio turno secondo le modalità che saranno indicate dalla accettazione dell’iscrizione su richiesta della famiglia è possibile per vedere pagamenti dilazionati che andranno concordati con Erdis Coop (si richiede di indicare nel modulo di richiesta).

Comunicazioni

I genitori interessati al programma dettagliato del centro estivo saranno invitati a una riunione on-line in cui Erdis Coop illustrerà detto programma. Per partecipare alla riunione occorre mandare una mail all’indirizzo crevarese36@gmail.com con la richiesta di partecipazione. Sara poi premura di Erdis Coop trasmettere il link dell’incontro ai richiedenti.

La riunione si svolgerà in una delle seguenti date.

giovedì 17 giugno alle ore 18

martedì 22 giugno alle ore 18

Per informazione è possibile chiamare i numeri 03711903236 oppure 3456223285, oppure scrivere all’indirizzo mail crevarese36@gmail.com

Note

La cooperativa opera a Varese dal 2018 nei servizi di pre scuola, post scuola e doposcuola per conto del comune di Varese. Gli educatori del centro estivo sono impiegati nel corso dell’anno scolastico nel servizio sopraindicato e proseguono così la loro attività educativa con i minori al centro ricreativo estivo