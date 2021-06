A Buguggiate borse di studio universitarie a due giovani donne

Buguggiate investe sul futuro e premia i suoi studenti più bravi.

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 13 giugno la cerimonia per la consegna delle borse di studio universitarie promossa dall’amministrazione comunale buguggiatese con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ha visto protagoniste due giovani donne: Chiara Agostini e Federica De Girardi.

Un’iniziativa semplice ma ricca di contenuti perché, come ha osservato il sindaco Matteo Sambo «Crediamo che possa essere da stimolo per i giovani e per le generazioni future». Ha spiegato: «Siamo orgogliosi di questi ragazzi, che sono il segno di una generazione che si sta impegnando per costruire un futuro importante. E queste giovani sono il segno della consapevolezza che il domani del nostro paese si fonda sullo studio».

Al suo fianco è intervenuto il vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Diego Trogher, che da tempo sostiene i riconoscimenti di merito agli studenti di Buguggiate. «I complimenti vanno queste due giovani che sono le portabandiera di un lavoro di gruppo. In loro vediamo molti ragazzi che si impegnano nello studio e danno il loro meglio. Una banca locale, quale è la nostra Bcc, che vuole essere vicina al territorio deve esserlo sostenendo i giovani che rappresentano il futuro nostro e di una comunità intera. È importante che i ragazzi si impegnino al massimo e sappiano darsi un obiettivo per perseguirlo con tutte le energie».

Un obiettivo ben chiaro le due universitarie lo hanno. Chiara Agostini, che ha ricevuto una borsa di studio per la laurea triennale, frequenta il corso di laurea in Scienze della comunicazione; Federica De Girardi, alla quale è andata la borsa di studio per la laurea magistrale, sta conseguendo una laurea in Biotecnologia molecolare per le terapie tumorali, con già la consapevolezza che il suo percorso di studi potrà continuare con un dottorato.