Burraco e Festa al Bosco: pomeriggio partecipato a Buguggiate

Grande partecipazione questo pomeriggio a Buguggiate per il torneo di burraco organizzato dall’Associazione Anziani e dalla Pro Loco, in occasione della Festa al Bosco nell’area Tigros. Un evento che unisce divertimento, socialità e solidarietà, con il ricavato destinato a sostenere le attività dell’oratorio estivo del paese.

Più di un gioco: un momento di comunità

Il torneo, diretto da Vito Campanella, ha preso il via alle 15.30 e ha attirato numerosi partecipanti di ogni età, pronti a sfidarsi tra una giocata e l’altra in un clima rilassato ma competitivo. A metà pomeriggio è stato offerto un rinfresco a tutti i presenti, mentre sullo sfondo la Festa al Bosco prosegue con le sue attrazioni e lo stand gastronomico.

Premi e solidarietà

In palio per i vincitori ci sono buoni spesa Tigros e numerosi premi a sorpresa, ma la vera vincitrice è la comunità: il ricavato dell’iniziativa andrà infatti a favore dell’oratorio estivo, un punto di riferimento per tante famiglie buguggiatesi durante la pausa scolastica.