Esercitazione congiunta tra vigili del fuoco e Croce Rossa a Buguggiate per simulare incidenti stradali

Si è svolta nella giornata di sabato 5 luglio a Buguggiate, in via Rossini, una esercitazione congiunta tra i vigili del fuoco e il personale della Croce Rossa Italiana di Varese per affinare le tecniche di estricazione in caso di incidente stradale.

Un momento formativo importante, che ha permesso ai soccorritori di lavorare su scenari realistici, grazie alla disponibilità dell’Autodemolizioni Borrelli, che ha ospitato l’addestramento.

Un addestramento su veicoli reali

L’esercitazione ha coinvolto squadre operative dei vigili del fuoco e volontari della Croce Rossa, impegnati in simulazioni pratiche di intervento su veicoli incidentati. Le manovre di estricazione — ovvero le operazioni per rimuovere in sicurezza i feriti da un’auto — sono tra le più delicate e richiedono grande coordinamento tra sanitari e forze di soccorso tecnico.