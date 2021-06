Chiudono i punti tampone di Fontanelle e della Ugo Mara

Meno di cento positivi nell’ultima settimana. Sono numeri decisamente positivi quelli indicati da ATS Insubria che ha pubblicato l’ultimo report sull’andamento della circolazione del Sars CoV2: «Il virus non circola quasi più» commenta il direttore sanitario Giuseppe Catanoso e lo fa indicando l’attività tamponatura che è rimasta comunque alta anche tra il 17 e il 23 giugno: 15.066 tamponi di cui 275 positivi, per una percentuale delll’1,8% ma solo 85 nuovi casi per un’incidenza di 9,52 ogni 100.000 abitanti. Solo il 16 giugno scorso, l’incidenza era del 20,17 con 180 nuovi contagi.

Il merito va soprattutto a una campagna vaccinale che ha raggiunto il 63,77% della platea di vaccinandi, almeno con la prima dose: « Anche i nuovi contagiati – assicura la dottoressa Elena Tettamanzi Responsabile Epidemiologia e Medicina Ambientale, Flussi Informativi di Ats – evidenziano sintomi blandi: il 40% circa è asintomatico, il 30% ha mal di gola o raffreddore, il restante 30% accusa dolori muscolari o mal di testa».

Fino a quando non verrà raggiunta, però, l’immunità di comunità, il tracciamento da parte di Ats e le quarantene anche dei vaccinati continueranno per la tutela della salute pubblica: « L’efficacia dei vaccini varia tra il 90 e il 95% – spiega il dottor Catanoso -non dipende dal vaccino in sé ma dalla risposta di ciascuno. Per questo dobbiamo arrivare alla copertura di comunità».

Da disposizione regionale, inoltre, ogni tampone positivo, che abbia una carica virale adeguata, viene sottoposto a sequenziamento per la ricerca delle varianti: nel laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Varese diretto dal professor Maggi sono state individuate al momento 5 varianti indiane, di cui 4 provenienti dal territorio varesino, 1 variante beta ( sudafricana), 3 gamma ( brasiliana) e 1 lambda ( isolata in Perù): è soprattutto allo scalo di Malpensa dove si concentrano i tamponi con le varianti al ceppo britannico ormai il più diffuso nel nostro paese. Tutti i cittadini provenienti dall’area indiana, cingalese e bengalese hanno rispettato la quarantena di 10 giorni nei Covid Hotel , circa 400 persone.

In questo periodo estivo, con le scuole chiuse, il focus è sui campi estivi dove è stato esteso il sistema di allerta e verifica, con tanto di autopresentazione ai centri tamponi per i bambini e ragazzi che li frequentano. Fino a oggi, però, è stato registrato un solo caso, il primo giorno di apertura di un campo estivo in provincia di Varese e che ha coinvolto un animatore e due “bolle” di partecipanti.

Dato il calo di richieste, domani sarà l’ultimo giorno di attività del punto tamponi di Fontanelle mentre la Caserma Ugo Mara proseguirà fino al 30 giugno. In alternativa, torneranno ad essere le due Asst a farsi carico dell’attività: ancora non sono state rese note le modalità e il luogo dove il punto tamponi che verrà attivato. Nell’attesa di indicazioni, l’attività verrà svolta provvisoriamente nella sede dell’Ats in via Rossi a Varese.