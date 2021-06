Una corona a Brinzio per il generale Galvaligi

È stata deposta oggi, 6 giugno, la corona d’alloro dedicata al sacrificio del generale dei carabinieri Enrico Riziero Galvaligi, assassinato dalle brigate rosse a Roma il 31 dicembre del 1980. L’ufficiale, originario di Solbiate Arno, riposa nel cimitero di Brinzio dove avvennero le esequie private dopo i funerali di Stato a cui parteciparono diversi consiglieri comunali di allora tra cui l’attuale sindaco Roberto Piccinelli, che ancora oggi ricorda commosso quei giorni.

Galvaligi passò parecchio tempo a Brinzio, suo paese d’adozione dove trascorreva lunghi periodi di vacanza. Lo stesso sindaco all’indomani dell’arresto in Francia delle terroriste Marina Petrella e Roberta Cappelli, il 28 aprile scorso, aveva promesso che nella prima data utile si sarebbe prodigato per rendere omaggio alla tomba del generale essendo impossibile celebrare il quarantesimo della scomparsa, lo scorso dicembre, per le misure anti covid. La corona di oggi è un assaggio di quella cerimonia che con ogni probabilità avverrà il prossimo autunno e che arriva in concomitanza con la festa dell’Arma.