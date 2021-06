Esterno Notte: swing, ciclismo e Kim Rossi Stuart per il weekend al cinema

E’ intenso e davvero vario il programma dei prossimi giorni della rassegna Esterno Notte, manifestazione estiva di cinema e musica, che come ogni anno si tiene ai Giardini Estensi di Varese.

La manifestazione, promossa dal Comune di Varese in collaborazione con Filmstudio 90, è ulteriormente cresciuta in quantità e qualità e si qualifica sempre più come punto di riferimento per tutto il territorio provinciale.

Oggi, venerdì 18 giugno alle 21.30 è in programma l’attesissimo concerto della Coloured Swing Band, storico gruppo di 19 elementi che propone brani tradizionali del genere Swing come venivano eseguiti dalle famose orchestre di Count Basie, Duke Ellington e Glenn Miller. La band nasce a Comerio nel 2005 e diventa stabile dopo una fortunata performance alle Messaggerie Musicali di Milano in occasione del Memorial Battisti e cresce nel tempo fino alla bella partecipazione a Italia’s got talent nel 2012 e i concerti che riempiono le piazze.

Sul palco stasera, come special guest, Paolo Tomelleri, grande clarinettista e sassofonista che ha collaborato con Enzo Jannacci e poi Lisa Sacchezin, Eleonora Penati e Giusy Consoli, che negli anni si sono succedute come cantanti del gruppo.

Sabato 19 giugno una prima visione originale, con un film applaudito in tutto il mondo e già in corsa lo scorso anno per gli Oscar: si tratta di Wonderful Losers, in collaborazione con FIAB. Un documentario emozionante, dedicato ai ciclisti che vediamo spesso ma non sempre in fondo del gruppo. Sacrificano la loro carriera e le possibili vittorie per aiutare i loro leader a vincere le gare. Il regista Arunas Matelis ha seguito questi “Sancho Panza” del ciclismo professionista durante il Giro d’Italia e ci rivela il mondo sconosciuto di questi splendidi perdenti, eroi che si schiantano, si rialzano e continuano a correre…Vengono chiamati gregari, senza diritto a una vittoria personale, ma sono i veri guerrieri del ciclismo professionale.Sarà presente anche Mauro Antonio Santaromita, ex ciclista professionista, intervistato da Massimo Lazzaroni.

Domenica 20 giugno si torna alla fiction, con uno dei titoli più importanti della stagione, Cosa sarà, diretto da Francesco Bruni e interpretato dai convincenti Kim Rossi Stuart e Francesca Indovina: è una storia autobiografica, ambientata a Livorno, premiata ai David di Donatello. Nel film il protagonista, è un regista di “commedie che non fanno ridere” che si è separato da poco e controvoglia dalla moglie, quando nella sua vita all’improvviso irrompe una malattia terribile: la mielodisplasia. Il film, contrariamente al tema drammatico, trova invece il modo di essere leggero e anche autoironico per raccontare una vicenda umana, che mette a nudo ovviamente le fragilitàumane.

Segnaliamo ancora, sullo schermo dei Giardini Estensi, il film di martedì 22 giugno, il coinvolgente e lucidissimo Roubaix, una luce di Arnaud Desplechin, ottimo noir francese costruito con grande efficacia sulle psicologie dei personaggi, soprattutto su quelle del poliziotto (un bravissimo Roschdy Zem) che indaga sui crimini della città con sguardo profondamente comprensivo, soprattutto nel modo in cui cerca sempre di instaurare un rapporto deciso ma positivo anche con i protagonisti dei crimini, guardati sempre negli occhi.

Per tutti gli spettacoli l’ingresso è di euro 6,50/5/3, è sempre consigliabile la prevendita online su www.liveticket.it/filmstudio90.

IL PROGRAMMA DI ESTERNO NOTTE 2021