Non uno ma ben tre campi estivi dedicati ai bambini dai 5 anni in su per imparare l’inglese con tutor madrelingua e divertirsi.

Galleria fotografica Future People Summer Camps 2021, per un'estate tra inglese e divertimento 4 di 8

Sono aperte le iscrizioni per tutti e tre i summer camp che si svolgeranno a Samarate, Fagnano Olona e Magnago.

FUTURE PEOPLE SUMMER CAMPS PROPONE

English Drops Summer Camp, dal 14 giugno al 02 luglio

Luogo: Il Boscangolo, Samarate

Per un’estate da trascorrere all’aperto , in mezzo al verde, in un luogo dove godersi la natura e gli animali della fattoria.

Il camp in lingua è organizzato da English Drops, by Teacher Claudia, è riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni ed è a numero chiuso. Sono aperte le iscrizioni, ma affrettatevi perchè i posti sono limitati.

English Drops Summer Camp di terrà da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per un totale di 130 euro a settimana (+ 30 euro di iscrizione).

ALCUNE DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE

scoutismo

caccia al tesoro nella natura

arte

musica

rilassamento corporeo

balli di gruppo

english drops’ got talent

merenda nel boschetto

PER INFO E PRENOTAZIONI

Teacher Claudia: 345 738 7333 – info@english-drops.com

Dott.ssa Claudia Mateu: esperta madrelingua Inglese metodologia CLIL e preparazione CAMBRIDGE examinations. Esperta in Glottodidattica Infantile Certificata al Metodo delle Avventure di Hocus & Lotus

Sports Academy, dal 5 luglio al 30 luglio (con possibilità di iscrizione dal 28 giugno al 2 luglio)

Luogo: Campo sportivo Accademia BMW, via Montale, Magnago

Organizzato da all’interno di una magnifica struttura sportiva con tanto spazio all’aperto, Sports Academy è il campo estivo rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni ed è ideale per chi ama lo sport.

L’utilizzo della lingua inglese durante lo sport, la musica, il ballo e i tanti laboratori permette ai bambini di imparare, migliorare e perfezionare le abilità linguistiche divertendosi.

Sports Academy Summer Camp di terrà da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per un totale di 130 euro a settimana (+ 30 euro di iscrizione).

ALCUNE DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE

sports vocabulary

attività motoria di base

calcio

pallacanestro

atletica

ping pong

PER INFO E PRENOTAZIONI

Edgardo: 3394147977 – sports.academy21@gmail.com

Professore Ceratto Edgardo Martin: laureato Scienze Motorie, Allenatore Multisport, Direttore/coordinatore Sportivo

Sunny Farm Summer Camp, dal 28 giugno al 23 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre

Luogo: Agriturismo Le Balzerine, Fagnano Olona

Il campo estivo Sunny Farm è organizzato da Lexicon Meaningful Languages di Rocío Bolaños, è rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni ed è un avvicinamento alla lingua inglese.

Attraverso giochi, storytelling, arte, ballo, attività musicali e molto altro sarà possibile imparare l’inglese grazie a una vera e propria full immersion con tutor madrelingua.

Sunny Farm Summer Camp di terrà da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per un totale di 120 euro a settimana (+ 15 euro di iscrizione).

ALCUNE DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE

sport

arte

ballo

drama

attività musicali

PER INFO E PRENOTAZIONI

Belinda 347 399 5621 – info@rociobolanos.it

Rocío Belinda Bolanos: traduttrice e Insegnante Madrelingua, esperta in potenziamenti di cultura e lingue inglese e spagnolo

Future People Summer Camps è organizzato in collaborazione con i luoghi ospitanti.

Gli operatori del summer camp FUTURE PEOPLE seguiranno tutte le regole e le normative imposte per il contenimento dell’emergenza sanitaria.