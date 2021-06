Gianmarco Pozzecco, nozze a Formentera con la sua Tanya

E alla fine, anche Gianmarco Pozzecco ha deciso di sposarsi con Tanya, sua fidanzata da diversi anni, da prima del suo ritorno da allenatore a Varese. Una cerimonia – secondo le notizie rimbalzate su diversi siti sportivi – ristrettissima che si terrà oggi (venerdì 18 giugno) sull’isola di Formentera, dove da molto tempo la Mosca Atomica ha una “base” e dove torna spesso quando è libero da impegni lavorativi.

Una decina gli invitati al matrimonio sull’isola delle Baleari in un momento che per Pozzecco – cittadino di Varese honoris causa – è di relativa libertà: nei giorni scorsi ha infatti concluso la sua esperienza sulla panchina di Sassari durata due stagioni e mezzo. Un periodo vincente (una Supercoppa e una Fiba Europe Cup in bacheca) ma anche burrascoso visti i rapporti altalenanti con il presidente Stefano Sardara.