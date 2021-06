Grazie al tonno in scatola Altomar porti in tavola qualità e fantasia

Il tonno è il prodotto dell’estate 2021: versatile, buono, sano e gustoso non può mancare sulle nostre tavole. Una gita fuori porta? Un panino al tonno o magari una buona insalata fresca con una scatoletta di tonno in olio d’oliva, facile e gustosa, ma non solo!

Forse non sai che il tonno è il tuo migliore alleato in estate grazie alla concentrazione di potassio nella sua carne, è inoltre ricco di iodio, fornisce proteine nobili, vitamine del gruppo B, ferro, acidi grassi insaturi e omega-3.

A decretare il tonno in scatola “alimento principe” anche i consumi in evidente crescita (soprattutto nei mesi di lockdown), lo dicono gli italiani in una indagine sui consumi condotta dall’Istituto Ixè per l’Osservatorio Nutrizione e Benessere in collaborazione con ANDID, Associazione Nazionale Dietisti. Dall’indagine emerge che il tonno in scatola è il prodotto ittico conservato più diffuso tra tutte le fasce di età – 89%. Su una quota del 75% di consumatori abituali del tonno in scatola, si riscontra un aumento del 14% nei consumi. Il tonno è infatti è indicato nelle diete degli sportivi e grazie agli omega-3 che hanno un elevato potere antiinfiammatorio, è utile per gli atleti.

Il tonno in scatola Altomar è un tonno senza compromessi, che fa della qualità la sua caratteristica principale. La linea Altomar è un marchio dell’azienda italiana Airone Seafood (con sede a Reggio Emilia) e tra i prodotti da provare se ancora non li conoscete: il filetto in vetro e il trancio intero in scatola. Per il suo tonno, Altomar utilizza la qualità Pinne Gialle, direttamente lavorata sul luogo di pesca, per garantire sugli scaffali solo prodotti di prima qualità. A garanzia della sua sostenibilità anche certificazioni prestigiose come il Dolphin Safe e Friends of the Sea.

Una certezza in più per essere consapevole di un prodotto sostenibile e di qualità dalla pesca allo scaffale del supermercato. Ogni volta che aprite il tonno in scatola Altomar potete contare sulla qualità, e a voi non resta che mettere la fantasia. Versatilità in ogni ricetta: dai sughi per la pasta, calda o fredda per serate estive in compagnia di amici, un secondo gustoso, o in accompagnamento a un’insalata, o semplicemente su una fetta di pane. Un esempio? Crostone con mozzarella, cipolle caramellate e Filetto Altomar: un finger food sfizioso, da gustare in compagnia come antipasto o come secondo piatto veloce ma ricco di sapore.

Nella lista della spesa il tonno in scatola non può mancare, ecco dove puoi trovare i prodotti Altomar nella tua regione. In Lombardia Altomar è presente nei migliori punti vendita: Mega, Emi, Emisfero, Guarnier , Cash And Carry, Hurra, A&O, Famila, Spak Supermercati, Prix.