Incidente mortale a Malnate, l’automobilista della Golf ai domiciliari

E’ stato convalidato dal Gip del tribunale di Varese l’arresto per omicidio stradale dell’uomo di Cantello che guidava la Golf che mercoledì 26 maggio si è schiantata frontalmente con la Fiat Panda guidata da Gianfranco Larghi, 57 anni di Solbiate con Cagno, rimasto ucciso sul colpo.

L’automobilista, 32 anni, è risultato positivo agli stupefacenti, cocaina e cannabis, e gli esami a cui è stato sottoposto in ospedale avrebbero rivelato anche tracce di alcol. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente l’uomo a bordo della Golf avrebbe invaso la corsia opposta sulla via Primo Maggio, incrociando l’auto di Larghi che veniva in senso opposto. L’impatto è stato violentissimo: il volontario della Croce Rossa è morto sul colpo, ferito e in stato di choc il figlio che era in auto con lui, un giovane di 23 anni.

Ricoverato anche il conducente della Golf che in ospedale è stato sottoposto agli esami del sangue che hanno dato esito positivo per quanto riguarda l’uso di droghe e alcol. Il tretaduenne è stato piantonato in ospedale e poi trasferito ai Miogni. Ieri, lunedì 31 maggio, si è svolta l’udienza di convalida al termine del quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari come richiesto dall’avvocato difensore. Il pubblico ministero aveva invece chiesto la custodia cautelare in carcere.