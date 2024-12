Seicento persone per dire “no” all’impianto Biogas nella Valle del Lanza

Erano 600 le persone che si sono ritrovate nella mattinata di domenica 22 dicembre a Solbiate con Cagno per dire “no” all’impianto Biogas nella Valle del Lanza.

«Un no all’impianto di biometano nel nostro territorio ben motivato e ragionato – hanno spiegato gli organizzatori. Grazie alla presenza degli assessori regionali Orsenigo, Fermi, alla delegazione 5 stelle di Como con Fabio Aleotti e alla lista di maggioranza comunale “Insieme per Solbiate” per la presenza. Abbiamo ottenuto un impegno da parte della regione a colmare il vuoto normativo che impedisce ai cittadini di avere l’ultima parola sulla gestione dei propri territori, in particolare quando si tratta di questo tipo di progetti».