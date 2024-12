Nella Valle del Lanza il nuovo anno inizia con una giornata di pulizie nei boschi

Sabato 4 gennaio insieme alle Guardie ecologiche volontarie l’iniziativa per la raccolta dei rifiuti nel Plis

Per cominciare il nuovo anno con energia, smaltire le abbuffate delle festività e contribuire alla tutela del nostro territorio, sabato 4 gennaio si terrà un’importante iniziativa di raccolta rifiuti promossa dalle Gev Valle del Lanza.

L’evento si svolgerà dalle 14 alle 17 e si concentrerà sulla pulizia delle aree lungo via Mulino Trotto e via Varese a Solbiate con Cagno, oltre a via 1º Maggio a Malnate, zone purtroppo spesso soggette all’abbandono di rifiuti.

Il ritrovo è fissato alle ore 14 presso il parcheggio nel borgo del Mulino Trotto. Al termine delle attività, tutti i partecipanti saranno invitati a un brindisi di ringraziamento per celebrare l’impegno dedicato alla natura e alla comunità.

Un’occasione perfetta per fare del bene e iniziare l’anno con un gesto concreto per l’ambiente!