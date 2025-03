Il “Menù della Felicità” arriva a Concagno

Un pomeriggio di spettacolo, giochi e creatività per grandi e piccoli

Domenica 23 marzo, al Centro Civico di Concagno, appuntamento con “Il Menù della Felicità“, l’iniziativa organizzata dal gruppo genitori de La Pro Concagno con la scuola dell’infanzia di Cagno, in collaborazione con le scuole dell’infanzia di Cagno, Concagno e Solbiate, insieme ad alcune associazioni locali e alla Cooperativa Sociale “Centro Progetti Educativi”.

A partire dalle 15:00, il pubblico potrà assistere all’esibizione di Magico Nanò. Dopo lo spettacolo, sarà offerta una merenda e sarà possibile partecipare a un laboratorio creativo, dove i bambini potranno realizzare la propria “pozione della felicità”.

L’evento vuole offrire un momento di svago e condivisione per le famiglie, con attività pensate per stimolare il sorriso e la creatività. Il paese sarà addobbato per la festa già a partire da giovedì.