La Lega risponde alla coalizione di Galimberti: “Sciacalli e insicuri”

«Sono disgustato e perplesso dallo sciacallaggio comunicativo della coalizione Galimberti, costretta a speculare sul ritiro della candidatura di Roberto Maroni, dimostrando così tutte le proprie insicurezze circa una possibile vittoria della sinistra alle prossime amministrative» – così il commissario cittadino della Lega, Cristiano Angioy Viglio in risposta al duro comunicato firmato da tutte le liste che sostengono il sindaco uscente.

Il referente varesino prosegue: «Sono note le circostanze che hanno spinto Roberto Maroni a fare un passo indietro rispetto alla sua candidatura a sindaco di Varese, rinuncia che ha dimostrato ai varesini il suo valore e quanto avesse a cuore la sua e la nostra città. Rinuncia che è avvenuta solamente da una settimana, è quindi normale che la Lega e tutto il centro destra si stiano confrontando al fine di trovare la migliore figura per la riconquista di Varese. Una caduta di stile, quella della sinistra, a cui a parti inverse non ci saremmo mai abbandonati: una chiara evidenza che sotto i toni arroganti, al contrario di quanto vorrebbero dimostrare, le certezze vacillano. Tutto ciò è però comprensibile – conclude Viglio – perché dopo aver cacciato a pesci in faccia uno degli elementi più importanti della attuale coalizione, il vicesindaco Zanzi, probabilmente qualcuno si è accorto di aver sbagliato a fare i conti. In tempi stretti la Lega e tutto il centro destra unito annunceranno a Varese un candidato all’altezza della guida della nostra città per i prossimi cinque anni».