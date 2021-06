Azione: “è vero che il centro destra è in confusione, ma anche il centrosinistra è un insieme fin troppo eterogeneo”

Varese in Azione ha letto le pompose dichiarazioni degli alleati del nostro Sindaco che, sentendosi oramai onnipotenti, preconizzano una sua vittoria al primo turno.

Sicuramente non sbagliano asserendo che il centrodestra si trova in un momento di confusione, incapace di trovare un candidato per sfidarlo e tristemente silente in questo inizio di campagna elettorale. Ma continuiamo a domandarci come l’elettorato moderato varesino possa riconoscersi nella fin troppo eterogenea coalizione di centrosinistra, in cui viene riproposta la ben nota, ahimè, alleanza con i cinquestelle.

L’elettore moderato, Sicuramente smarrito, si domanderá se esiste una valida alternativa a questo panorama politico: l’alternativa esiste ed è Varese in Azione che, con la Civica e Varese Sicura, si propone con un progetto di città più bella, più pulita e più sicura (nella foto: il candidato sindaco Carlo Alberto Coletto), in cui l’educazione al bello sia il pensiero di sottofondo per tutte le azioni dell’amministrazione, con un occhio sempre rivolto alla Varese che verrà, costruita ascoltando le esigenze dei cittadini di oggi e di domani e le associazioni che tanto si prodigano per il bene della nostra città.

Crediamo che gli incontri con i cittadini, che abbiamo attivato da due mesi a questa parte, senza che fossero particolarmente sponsorizzati sui giornali o con post esaltanti, siano stati molto proficui e ci abbiamo dato la possibilità di fotografare una città stanca, a volte demotivata e che cerca una valida alternativa alla rinascita.

Varese in azione a breve proporrà ai città i punti programmatici, senza attendere settembre, per promesse elettorale fatue e picco tangibili. Vogliamo cambiare, partendo proprio dal modo di fare politica.