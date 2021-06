La rissa a Gallarate, la campagna di prevenzione dell’Aci e il rilancio del turismo nel podcast del 28 giugno

Le principali notizie di lunedì 28 giugno

Vanno davanti al giudice a Busto Arsizio i maggiorenni coinvolti nella maxirissa di Gallarate dell’8 gennaio 2021, finita agli onori della cronaca in tutta Italia. Alla Procura e al tribunale di Busto spetta definire la posizione dei cinque maggiorenni, mentre il grosso del gruppo – venticinque ragazzi e ragazze – sono under 18 e dunque l’indagine è in capo alla Procura per i minorenni di Milano. Il pubblico ministero bustocco Nadia Calcaterra ha chiuso le indagini: una ragazza ha già patteggiato a una pena di sei mesi, mentre altri quattro andranno a processo nell’autunno prossimo.

Super bonus per l’estate 2021, green pass, più digitalizzazione e incremento di reti virtuose per la promozione del turismo. Rilancio della Lombardia come brand turistico, sviluppo della attrattività anche con la valorizzazione di piccoli borghi e di località di fascino e bellezza nella regione d’Italia che vanta il maggior numero di siti Unesco.

Questi i temi affrontati nell’evento di apertura della stagione turistica italiana al quale hanno partecipato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente della Regione Lombardia e i principali stakeholder del settore, riuniti sul lago di Como. «Dobbiamo superare la preoccupazione della pandemia e dimostrare ai turisti che in Italia si può venire in completa tranquillità», ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Si avviano verso la conclusione i lavori di manutenzione straordinaria nelle gallerie della superstrada di Malpensa: lunedì notte si rimuovono i New Jersey e in settimana verrà tracciata la segnaletica orizzontale. I lavori nelle gallerie della strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” duravano ormai da mesi, con restringimento a una sola corsia (e relativo rallentamento) . per rimuovere i new jersey in calcestruzzo che separano l’area di cantiere dalla corsia aperta al traffico, nella notte tra lunedì 28 giugno e martedì 29 un tratto della statale sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Per poter realizzare la segnaletica orizzontale definitiva, lo stesso provvedimento di chiusura sarà attivo nella notte tra venerdì 2 luglio e sabato 3 luglio.

Una campagna di sicurezza stradale fatta in modo innovativo e che coinvolga non solo gli automobilisti, ma anche pedoni, ciclisti, monopattinisti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa #prevediamoperprevenire messa in campo da Aci in collaborazione con Comune di Varese. Una campagna, per la prima volta, rivolta quindi a tutti gli utenti della strada: «Tutti, in diversi momenti, possiamo essere pedone o ciclista o conducente d’auto. E, spesso, a seconda del ‘cappello’ che indossiamo anche i nostri comportamenti variano – spiega il presidente di Aci Varese Giuseppe Redaelli.

Si avvicina anche quest’anno l’amata tradizione della Barca di San Pietro, l’usanza popolare ancora diffusa nell’Italia settentrionale, non soltanto in Lombardia. L’usanza, che si celebra nella notte tra il 28 e il 29 giugno, giorno in cui ricade la festa di San Pietro, consiste nel riempiere d’acqua un contenitore (di vetro) per poi versarci dentro un albume d’uovo. La brocca poi va lasciata per tutta la notte fuori casa, all’aria aperta, ad assorbire la rugiada, e così, la mattina del 29 al suo interno appaiono delle particolari figure: sono le famose barche di San Pietro.

