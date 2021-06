Superstrada di Malpensa, finiscono i lavori nelle gallerie

Vanno verso la conclusione i lavori di manutenzione straordinaria sulle gallerie della superstrada di Malpensa: lunedì notte si rimuovono i New Jersey e in settimana verrà tracciata la segnaletica orizzontale.

I lavori nelle gallerie, per l’efficientamento energetico, duravano ormai da mesi, con restringimento a una sola corsia (e relativo rallentamento) dal km 5, 900 al km 8,250 della strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” in provincia di Varese.

Ora l’ultimo sforzo: per rimuovere i new jersey in calcestruzzo che separano l’area di cantiere dalla corsia aperta al traffico, nella notte tra lunedì 28 giugno e martedì 29 un tratto della statale sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni, dal km 5,500 al km 7,720 , nella fascia oraria compresa dalle 21,00 di lunedì e le 6,00 di martedì.

Per poter realizzare la segnaletica orizzontale definitiva, lo stesso provvedimento di chiusura sarà attivo nella notte tra venerdì 2 luglio, ore 21, sabato 3 luglio, ore 6.

Durante la chiusura al traffico della SS 336 saranno istituite le seguenti deviazioni:

• Direzione Terminal 1 – Autostrada A4: Uscita dalla SS 336 allo svincolo Cardano al Campo Centro – zona Industriale al km 5,500, prosecuzione su via Enrico Fermi fino alla rotatoria che incrocia via per Castelnovate, svolta a sinistra su via per Castelnovate, via Papa Giovanni XXIII (SP15), rientro in SS 336 al km 7,720 allo svincolo Casorate Sempione;

• Direzione A8: Uscita dalla SS 336 allo svincolo Casorate Sempione al km 7,720, prosecuzione su SP 15, via Papa Giovanni XXIII, via per Castelnovate fino alla rotatoria che incrocia via E. Fermi, svolta a destra in via E. Fermi, prosecuzione fino allo svincolo di Cardano al Campo Centro – Zona Industriale e rientro in SS 336 al km 5,500.

Terminato l’intervento sulle gallerie, un altro cantiere si aprirà invece a luglio nel tratto appena “a valle” della superstrada, quello che attraversa gli abitati di Gallarate e Cardano, per manutenzione barriere antirumore (qui).