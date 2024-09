Un “cicloaperitivo al tramonto” al belvedere di Tornavento

Sabato 7 settembrela ciclofficina Ccdp del circolo Quarto Stato di Cardano al Campo organizza un “cicloaperitivo al tramonto”: pedalata insieme nel tardo pomeriggio per raggiungere insieme la suggestiva piazzetta di Tornavento. Il ritrovo è alle ore 18 al circolo di via Vittorio Veneto.

“La proposta è aperta a tutti e a tutte con l’obiettivo di creare un’opportunità aggregativa, divertente, sostenibile e sulle due ruote: il percorso è molto facile per permettere a chiunque di potersi unire e di godersi il pomeriggio”.

“Considerando che il rientro sarà verosimilmente accompagnato da uno dei primi bui settembrini è consigliato portare – insieme alla bicicletta, evidentemente – una lucina da bicicletta, da casco, da quello che volete voi. In ogni caso sarà nostra premura scortarvi – e scortarci – in tutta sicurezza sulla via del ritorno”.

La distanza complessiva è di dieci chilometri all’andata e altrettanti al ritorno, con una parte significativa su ciclabili e strade bianche (via Gaggio).

Per informazioni si può contattare la ciclofficina su Instagram (qui) o telefonare al circolo.